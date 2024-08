Angekündigt hatte es die Landesregierung bereits im Frühjahr, am 1. September ist es tatsächlich so weit: Dann startet die von ÖVP und SPÖ beschlossene „Wohnraumoffensive“ in der Steiermark. Knapp 300 Millionen Euro stehen dafür bis 2026 zur Verfügung. Wer für welche Maßnahmen mit wie viel Fördergeld rechnen darf, wurde in einer Broschüre zusammengefasst, die ab sofort in allen Gemeinden sowie in vielen Banken aufliegt und auch online abrufbar ist.