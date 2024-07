Ein Mann soll am Samstagvormittag in Deutschlandsberg Reinigungsarbeiten durchgeführt haben, als er plötzlich mehrere Meter auf ein Glasdach stürzte, welches in Folge durchbrochen wurde. Der Mann sei mit mehreren schweren Verletzungen zuerst in das LKH Weststeiermark und dann mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Graz geflogen worden.