Bei Lannach kam es am Mittwoch gegen 8.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz war mit dem Motorrad in Fahrtrichtung Deutschlandsberg auf der B 76, Radlpass Straße, unterwegs. In einem zweispurigen Streckenabschnitt überholte er den Pkw einer 34-jährigen Grazerin. Dabei dürfte der Seitenabstand zu gering gewesen sein und es kam zur Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der Motorradfahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam rechts von der Straße ab. Dort prallte er gegen einen Erdwall und kam 20 Meter weiter in einem Wiesenstück zum Liegen. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen anderer Verkehrsteilnehmer und Reanimationsversuchen durch das Notarzt-Team erlag der 73-Jährige noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.