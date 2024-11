Egal, ob sie als „Päpstin“ Ängste schürt, mit „Tränen im Club“ kämpft oder als „Ferdl“ in der Pampa auf Partnerinnensuche ist. Die südsteirische Influencerin und Künstlerin Gini Lampl (28) sticht auf Social Media mit ihrem schrillen Alter-Ego Billie Steirisch mit eingängigen, lustigen Liedern und frechen Videos aus der Masse hervor. Im „echten Leben“ tritt Lampl unter anderem im Fernsehen oder bei Veranstaltungen als Moderatorin auf und spielt in Filmen mit. So etwa bei der neuesten Folge des Ausseerkrimis mit dem Titel „Der letzte Jodler“, der am 16. November auf Servus TV Premiere feiert. In einem Wordrap lässt uns Lampl die Südsteiermark durch ihre Augen – oder besser gesagt, durch ihre rosarote Brille – sehen.