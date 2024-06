Sie ist bekannt durch Heimatgedichte in Mundart und wurde von den Lesern der Kleinen Zeitung zum Kopf des Jahres in der Kategorie Kultur gewählt. Er ist im Volkskultur-Team von Radio Steiermark und moderiert seit Jahren etwa die Steirischen Sänger- und Musikantentreffen, im gleichnamigen Verein ist er zudem im Vorstand aktiv.

Kennengelernt haben sich Lisa (ehem. Hörting) und Karl Lenz im Juli 2020, als die gebürtige Oststeirerin im ORF-Studio aus ihren Gedichten vorlas. Seit Dezember 2020 sind sie ein Paar und rund zwei Jahre später machte der Weststeirer seiner Freundin einen Antrag bei Kerzenschein und gutem Essen im Kloepferkeller in Eibiswald.

In Pöllau geheiratet

Geheiratet hat das Paar, das mittlerweile in Groß St. Florian lebt, mit Familie und Freunde Ende Mai in Pöllau. Dabei durften natürlich Volksmusik, Volkslieder und Volkskultur nicht fehlen. Das Glück der beiden macht ihr Kater Fredinger komplett. Die Abenteuer der Samtpfote hat Lisa Lenz übrigens niedergeschrieben in „Die großen Abenteuer des kleinen Fredinger“.