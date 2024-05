Der Tod ihrer Schwiegermutter rettete ihr das Leben. Ilse Orlitsch aus Eibiswald hatte am 30. August 2009 eine Gehirnblutung. Ihr Mann war zu dieser Zeit beruflich unterwegs und kam aufgrund der Todesnachricht nach Hause. Die Schwiegermutter starb am Abend zuvor. Als Gerald Orlitsch seine Frau in der Früh weckte, klagte diese über starke Kopfschmerzen und eine Seite der Lippe hing nach unten.