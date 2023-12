Es war ein heißer Sommertag im August 2022 im kroatischen Kraljevica, nahe der Insel Krk. Jürgen Herfurt verbrachte auch diesen Sommer, so wie die meisten Sommer seines Lebens in Kroatien. Es ist die Heimat seiner verstorbenen Frau, mit der er 57 Jahre verheiratet war. „Kroatien ist meine zweite Heimat“, sagt der Deutsche, der den Rest des Jahres in München lebt. Nach einer Geburtstagsfeier wollte sich Herfurt abkühlen und ging ins Meer schwimmen. „Da habe ich mich wohl überschätzt“, erinnert sich der heute 85-Jährige. Er spürte, dass ihn seine Kräfte verlassen, schwamm Richtung Strand, schaffte es bis zu einer Wassertiefe, in der man schon stehen kann. Doch dann verlor Herfurt das Bewusstsein, seine Erinnerung an diesen 14. August 2022 setzt hier aus. Und die seines Lebensretters Antonio Antukic setzt ein.