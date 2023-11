Fast jeder in Österreich hat einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Man hofft, dass man das Erlernte nie braucht und dennoch ist man froh, wenn man im Ernstfall weiß, was zu tun ist. So wie Karl-Heinz Rinnerhofer. Der 43-jährige Mürzhofener kam als Erster zu einem Unfall auf der Autobahnauffahrt zur S6.