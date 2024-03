Knapp ein Jahr ist vergangen, seit in St. Veit in der Südsteiermark der Startschuss für den Glasfaserausbau durch die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) erfolgte. Dieser Tage überzeugte sich die Unternehmensspitze in Begleitung von Landeshauptmann Christopher Drexler vom Stand der Arbeiten.