In Leibnitz kam es Ende Februar in einer Kinderarztpraxis des Bezirksspital zu einem Masernausbruch. Ein Mann, vermutlich der Vater eines der zu behandelnden Kinder, habe das Wartezimmer der Praxis betreten, ohne jemanden über seine Ansteckungsgefahr zu informieren. In der Folge steckte er sechs weitere Personen an, wie der Leibnitzer Bezirkshauptmann Manfred Walch mitteilte.