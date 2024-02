In der Stadt Graz ist ein neuer Masern-Erkrankungsfall gemeldet worden. Die infizierte Person hat sich am Donnerstag, dem 22. Februar 2024, im Zug der ÖBB von Wien nach Graz befunden. Die Abfahrtszeit in Wien war um circa 14 Uhr.

Die Landessanitätsdirektion Steiermark ruft alle Personen, die in diesem Zeitraum auf dieser Stecke gereist sind, dringend dazu auf: