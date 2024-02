Die Masernfälle steigen weiter rasant, in der Steiermark zählt man mittlerweile 13 bestätigte Fälle (Stand 16. Februar), in ganz Österreich sind es mittlerweile 110 an der Zahl. 2023 waren in ganz Österreich 186 Fälle zu verzeichnen, es ist also naheliegend, dass dieser „Rekord“ 2024 eingestellt wird.