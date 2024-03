219 Masernfälle gibt es heuer bereits in Österreich – damit sind es schon jetzt weit mehr als im ganzen vergangenen Jahr, als es 186 Masernfälle gab. „Ja, so wie sich der derzeitige Ausbruch darstellt, wird das ein massives Masernjahr“, sagt Andrea Grisold, Infektionsspezialistin an der MedUni Graz und Vorsitzende des österreichischen Masernkomitees. Die Expertin rechnet damit, dass sich der Masernausbruch noch über Wochen ziehen wird und es heuer mehr als 400 Fälle geben wird. „Österreich ist europaweit Spitzenreiter bei den Masernfällen pro Einwohner – wir gelten als Masern-Hotspot“, sagt Grisold. Die Auswirkungen der Semesterferien würden sich erst in den kommenden Tagen zeigen: „In den Ferien gab es eine Durchmischung, sowohl zwischen den Bundesländern als auch aus dem Ausland. Wir rechnen mit einem Anstieg bedingt durch die Ferien“, erklärt Grisold.