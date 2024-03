Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitagnachmittag ein Wirtschaftsgebäude in Wettmannstätten in Brand. Das Feuer dürfte aufgrund einer Hitzeentwicklung in einem Ofen entstanden sein. Infolgedessen gerieten Dämmung und Holzkonstruktion des Gebäudes in Brand.

Die Freiwilligen Feuerwehren Wettmannstätten, Gussendorf, Preding, Wohlsdorf und Wildbach wurden um 13.49 Uhr zum Brandort alarmiert. Die 53 Einsatzkräfte rückten mit insgesamt zehn Fahrzeugen an und konnten den Brand rasch löschen. Um 14.45 Uhr wurde „Brand aus“ gegeben. Einen zusätzlich angeforderten Atemschutztrupp benötigte man nicht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die genaue Brandursache ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.