Ein siebenmonatiges Lesespektakel – so könnte man das Literaturfestival „Worte bewegen“ beschreiben. Federführend ist die gemeinnützige Privatstiftung Stieglerhaus in St. Stefan ob Stainz. „Ich freue mich sehr, dass wir mit einer Art Event-Countdown auf das Festival Ende September hinfiebern“, sagt Vorstandsvorsitzender August Schmölzer. Bis dahin versüßt ein buntes Potpourri an Lesungen und Autoren sowie ein spannendes Kinder- und Jugendprogramm die Wartezeit bis zum Herbst.