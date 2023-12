Lisa Höllebauer ist begeistert und motiviert. Innerhalb der freien (Literatur-)Szene sei in letzter Zeit „ein Zusammenwachsen“ bemerkbar - „und das freut mich sehr.“ Früher habe jede und jeder für sich im stillen Kämmerchen gearbeitet, jetzt stehe das Mitenander im Vordergrund. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Lisa Schantl – beide sind gut vernetzt und haben eigenständige Literaturprojekte am Laufen – hat Höllebauer buchstäblich einen Raum für Literatur geschaffen. Der Ort heißt „BLÄTTERN“, befindet sich in der Gartengasse 28 in Graz und versteht sich als Treffpunkt, Drehscheibe, Arbeit- und Kommunikationszentrum.