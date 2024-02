„Von der Tochter vom Chef, zur Juniorchefin und jetzt bin ich voller Stolz: die Nachfolgerin“ – mit diesen Worten stellt sich Susanne Hartinger in ihrem Podcast „Die Nachfolgerin“ vor. Die 48-Jährige steht seit September 2023 an der Spitze des Familienunternehmens Hartinger Consulting in Kaindorf an der Sulm, das sich nach seinem 40-jährigen Jubiläum derzeit im Umbau befindet.