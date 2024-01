Am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr wurde ein Brüderpaar aus der Slowakei von einer Verkehrsstreife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser wurde festgestellt, dass das Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen am 9. Januar 2024 in der Slowakei als gestohlen gemeldet worden war. Zudem war keiner der beiden Brüder, der eine 20, der andere 30 Jahre alt, im Besitz einer Lenkerberechtigung. Beide wurden auf freiem Fuß angezeigt.