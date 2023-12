Ein bisher unbekannter Täter stahl in der Nacht auf Freitag ein Dienstfahrzeug der Marktgemeinde Oberdrauburg (Bezirk Spittal). Der rote PKW der Marke Dacia Logan wurde am 29. November gegen 18 Uhr von einem Mitarbeiter vor dem Bauhof der Gemeinde abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 7 Uhr, stellten Gemeindebedienstete fest, dass das Fahrzeug offenbar gestohlen wurde und erstatteten Anzeige. Eine Fahndung verlief bis dato negativ.

Zeugen

Hat jemand etwas beobachtet? Die Polizeiinspektion Oberdrauburg ersucht um zweckdienliche Hinweise etwaiger Zeugen unter der Telefonnummer 059 133 2231.