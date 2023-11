Dem Stau an der Anschlussstelle Leibnitz auf der A9 Pyhrnautobahn den Kampf ansagen: Das will man mit dem Rückbau des sogenannten „OBI-Kreisverkehrs“ in Gralla erreichen. Die Arbeiten sind dazu bereits seit Längerem im Gange, in Zukunft wird man dort statt einem Kreisverkehr eine ampelgeregelte, vierarmige Kreuzung vorfinden. Die Bauarbeiten sollen im Mai 2024 abgeschlossen sein.