Sommerzeit ist Baustellenzeit. So auch in Gralla im Bezirk Leibnitz. Dort soll der sogenannte OBI-Kreisverkehr, der den Knotenpunkt der B 73, Pichlerstraße und Gewerbeparkstraße Süd bildet, umgebaut werden. Statt eines neuen Kreisverkehrs soll eine Ampelanlage den Verkehr in diesem Bereich regeln.