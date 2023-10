Er ist süß, beim Hineinbeißen luftig-leicht und ist zu Allerheiligen fester Bestandteil jedes Frühstückstischs: der Allerheiligenstriezel. Zusätzlich ist er vielerorts am 1. November wichtiges Geschenk des Taufpaten oder der Taufpatin an das Patenkind, er wird ihm beim Besuch am „Godltag“ traditionsgemäß überreicht. Grund genug für die Landwirtschaftskammer Steiermark, im Rahmen der Steirischen Brot-Prämierung 2023 auch die besten Striezel des Landes auszuzeichnen.