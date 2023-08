Frau Nigitz, Ihr Brot gehört zur Landesbrotprämierung dazu, wie das Amen im Gebet, hätten Sie jemals gedacht, dass Sie so erfolgreich werden?

Maria Nigitz: Nein. Mich fasziniert das Backen und es macht Spaß. Der Geruch von ofenfrischem Brot ist für mich der himmlischste aller Gerüche. Dass ich einmal so viel backen werde und es so toll läuft, hätte ich aber nie gedacht. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.