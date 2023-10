Zu Allerheiligen besuchen wieder zahlreiche Taufpaten ihre Patenkinder, überreichen ihnen als Geschenk einen traditionellen Allerheiligen-Striezel. Daher hat das Gebäck vor allem rund um den November Hauptsaison. „Flechtgebäcke haben volkskulturell eine tiefe Bedeutung. Denn in diese werden alle Glücks- und Segenswünsche mit eingeflochten. So zum Beispiel auch in die Allerheiligen-Striezel, die dann als Patengeschenk zu Allerheiligen überreicht werden“, erklärt dazu Landesbäuerin Viktoria Brandner. Kurz von dem 1. November wurden nun die besten Striezel des Landes gekürt, mit einem Landessieg für den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.