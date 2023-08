Alle Jahre wieder prämiert die steirische Landwirtschaftskammer die besten Fruchtsäfte, Obstweine und Mostprodukte des Landes. In der Kategorie "Most" überzeugten diesmal Sonja und Günter Brunner aus Dambach bei Ilz und sorgten für Begeisterung in der Jury. Sie wurden zu den Mostproduzenten des Jahres 2023 gekürt.