"Ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt. Ich gehe in den 'Unruhestand', da ich mich noch ehrenamtlich in Bad Gleichenberg engagieren möchte. Aber die politische Verantwortung abzugeben, ist ein schönes Gefühl", sagt Bürgermeisterin Christine Siegel. Ende Oktober wird sie nach 19 Jahren als Ortschefin zurücktreten und die Gemeindegeschäfte an Vizebürgermeister Michael Karl übergeben.