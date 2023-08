Eine Gemeinderatssitzung mitten im Sommer hat Seltenheitswert. In Fehring fand eine solche statt – aus Termingründen. Es ging um die Behandlung von zahlreichen Einwendungen und den Endbeschluss der Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts (ÖEK) 1.04. Was nicht eben spektakulär klingt, bedeutet eine wesentliche Weichenstellung für die Zukunft: die Energieraumplanung – was, wo und wie zu machen ist, gemacht werden soll und darf.