Am Dienstagabend (20. September) hat die Stadtgemeinde Bad Radkersburg einen Krisengipfel einberufen: Die Abteilung für Innere Medizin am LKH-Standort in Bad Radkersburg muss mit Jahresende in eine dislozierte Tagesklinik umstrukturiert werden. Der Grund dafür ist der Ärztemangel, der nicht nur in der Kurstadt, sondern überregional ein Problem darstellt.