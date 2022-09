Muss die Abteilung für Innere Medizin am LKH-Standort in Bad Radkersburg mit Anfang Dezember schließen? Schon seit geraumer Zeit hält sich dieses Gerücht in der Thermenstadt hartnäckig. Dass mehrere Fachärzte wegen Pensionsantritt bzw. Kündigung das Haus verlassen, bestätigt auch die Kages. Die Personalsituation sei mehr als zugespitzt.