Sollten Sie am Wochenende durch Bad Gleichenberg spazieren und sich verwundert die Augen reiben – keine Sorge, Sie sind nicht in der Zeit zurückgewandert oder in die Dreharbeiten eines Sissi-Films gestolpert. Nein, vielmehr findet in Bad Gleichenberg am Sonntag (12. Juni) die 13. Auflage des Biedermeierfests statt. Das Programm beginnt bereits am Freitag.