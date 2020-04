Kleine Zeitung +

Auf Facebook Fünf Katzen in Feldbach verschwunden: Arte Noah bittet um Hinweise

Im März verschwanden in Oedt (Gemeinde Feldbach) fünf Katzen, berichtet der Tierschutzverein "Arte Noah - Kunst hilft Tieren in Not" auf Facebook. Bei der Polizei Feldbach liegt aber keine Anzeige vor. Seit 2017 würden in Oedt immer wieder Katzen verschwinden - "das muss ein Ende haben", sagt Arte Noah.