Lieselotte Puntigam leitet das Arbeitsmarktservice in Feldbach mit Außenstelle in Mureck © Verena Gangl

Während in so manchem Betrieb aufgrund der Corona-Krise die Lichter aus sind, die Produktion still steht, herrscht im Arbeitsmarktservice in Feldbach und der Außenstelle Mureck derzeit Hochbetrieb, wie Leiterin Lieselotte Puntigam erklärt.