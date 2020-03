Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Tausende Steirer waren Mitte März zu den Murauen gepilgert © KK

Gute Nachrichten aus dem Süden des Bezirkes Südoststeiermark: In den Murauen ist es ruhiger. Trotz milden Wetters blieben die großen Besucherantstürme am vergangenen Wochenende aus. Das bestätigten am Montag (30. März) die Bürgermeister Anton Vukan (Mureck) und Heinrich Schmidlechner (Bad Radkersburg) auf Anfrage der Kleinen Zeitung.