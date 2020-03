In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Der Bärlauch ist zwar da, aber bitte trotzdem zu Hause bleiben © Stadtgemeinde Mureck/Vukan

In Scharen kamen am Wochenende Besucher in die Murauen in Mureck. "Vor allem aus dem Grazer Raum. Sie wurden regelrecht überflutet", berichtet Murecks Bürgermeister Anton Vukan. Und das der Ausgangsbeschränkung wegen des Coronavirus zum Trotz, das nur einige Ausnahmen vorsieht, warum man das Haus verlassen darf. In Scharen durch die Murauen zu spazieren und Bärlauch zu pflücken, gehört da wohl nicht dazu.