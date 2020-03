Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fehringer Bürgermeister Johann Winkelmaier © Kleine Zeitung/Susanne Hassler

Wie berichtet, ist die Stadtgemeinde Fehring am 18. März in die Offensive gegangen: "In der Gemeinde wurden die ersten Personen auf Corona (COVID-19) positiv getestet. Infolgedessen wurden Kontaktpersonen an die Bezirkshauptmannschaft gemeldet und mit diesen wurde von Seiten der BH Kontakt aufgenommen", hieß es damals auf Facebook. Wie viele Fehringer positiv getestet worden waren, ist nicht bekannt gegeben worden.