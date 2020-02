Morgen, am Donnerstag, eröffnet der Non-Food-Diskonter "Action" eine erste Filiale in der Südoststeiermark. 20 Mitarbeiter werden beschäftigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am ehemalige Roth-Standort im Gewerbepark Mühldorf eröffnet "Action" © Helmut Steiner

Der niederländische Non-Food-Diskonter „Action“ eröffnet am Donnerstag, dem 13. Februar, seine erste Filiale in der Südoststeiermark - und zwar im Gewerbepark in Mühldorf (Gemeinde Feldbach).