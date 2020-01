Der niederländische Diskonter „Action“ eröffnet am 13. Februar seine erste Filiale in der Südoststeiermark. 20 Mitarbeiter finden dort, im Gewerbepark Mühldorf, einen Arbeitsplatz.

Am 13. Februar eröffnet in Mühldorf die erste „Action“-Filiale im Bezirk Südoststeiermark © Helmut Steiner

In der Vorwoche eröffnete der niederländische Non-Food-Diskonter „Action“ in Weiz seinen 55. Filiale in Österreich und die 14. in der Steiermark. In der Südoststeiermark ist „Action“ bislang noch nicht vertreten. Doch das wird sich in Kürze ändern.