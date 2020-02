Facebook

Quer durch den Bezirk Südoststeiermark findet man die Plakate, die Mango ankündigen © Plauder

Eine Werbetafel, darauf ein schwarzes Plakat mit dem weißen Schriftzug „Mango demnächst auch in Feldbach“. Das reichte, um die Betrachterin in Schnappatmung zu versetzen. Für den augenzwinkernden Kommentar des Begleiters, man könne die Aufregung jetzt nicht ganz nachvollziehen, schließlich gäbe es Mangos bereits in jedem gut sortierten Supermarkt, erntete dieser einen mitleidigen Blick.