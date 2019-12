Die SPÖ habe "die Hose heruntergelassen", sagt die FPÖ in der Südoststeiermark. Und wie reagieren Politiker anderer Fraktionen aus der Region auf die neue Landesregierung? Diese üben Kritik, streuen aber auch Rosen und Lorbeeren.

Anton Lang (SPÖ) und Hermann Schützenhöfer (ÖVP) besiegelten die neue Koalition © APA/ERWIN SCHERIAU

Sie will vieles besser machen, die neue Landesregierung von ÖVP und SPÖ. Dabei sieht sie fast so aus wie die alte. Trotzdem: Beim Budget und Klima möchte man ansetzen, von der Opposition im Land kommt Kritik. Damit spart auch Marianne Müller-Triebl (Die Grünen) nicht. Besonders beim Klimaschutz fürchtet sie Stillstand. „Die Wege werden so, wie bis jetzt auch, fortgeführt, alles andere glaube ich nicht. Ich hätte mir einen Umschwung gewünscht“, sagt die Bezirkssprecherin der Grünen.