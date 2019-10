Pirching am Traubenberg und Tieschen bekommen flächendeckend Breitband-Internet. Start ist im jahr 2020. In den nächsten fünf bis acht Jahren soll das komplette Vulkanland ein Breitbandland sein.

Die Gemeinde Pirching bekommt flächendeckend Breitband- Internet. © Thomas Plauder

Ohne schnelles Internet können sich Regionen nicht entwickeln. Eine gute ausgebaute Breitband-Infrastruktur ist auch eine Zukunftsvorsorge“, stellte Anton Gangl, der Regionsvorsitzende der Südoststeiermark, gestern in Pirching am Traubenberg klar. Der Anlass war für die Gemeinde, die am westlichen Rand des Bezirks liegt, ein besonderer. Ab 2020 bekommt Pirching nämlich flächendeckend Breitband-Internet.