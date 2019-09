Facebook

Die Hauptpreisträger mit Vertretern aus dem Jugendmanagement und der Region © Simon Pilshofer und Julia Kalcher

Was in der Region noch fehlt? Enver Radončic ist sich sicher: „Mehr Projekte aus Eigeninitiative – und natürlich, dass diese überhaupt ermöglicht werden.“ Der junge Bad Gleichenberger weiß, wovon er spricht. Er hat in Feldbach ein Konzert hochgezogen, 300 Besucher sind gekommen. Jetzt hat er beim 1. Jugend Innovationspreis der Region den Hauptpreis in der Kategorie „Jugend“ abgeräumt.