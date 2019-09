Facebook

Bürgermeister, Gemeindevertreter und Maria Eder (LEA) stellten im Wald von Valentin Krenn (l.) das Projekt vor © Helmut Steiner

Robert Hammer spricht es ganz klar aus: „Den Klimanotstand auszurufen, ist uns zu plakativ. Wir arbeiten seit zehn Jahren in dieser Richtung.“ Wir, das sind die fünf Gemeinden Fehring, Kapfenstein, Riegersburg, St. Anna am Aigen und Unterlamm. In der Netzwerk Südost GmbH, deren Geschäftsführer der Unterlammer Bürgermeister Robert Hammer ist, bemühen sie sich um Nutzung erneuerbarer Energieformen ebenso wie um Bewusstseinsbildung. Eine Reihe von Projekten haben sie schon umgesetzt.