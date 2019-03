Kleine Zeitung +

110 Feuerwehrleute Stall in Vollbrand: 80 Rinder gerettet, drei Kälber tot

In der Nacht auf Montag brach in einem Stall in Bergl (Gemeinde Riegersburg) Feuer aus. 80 Rinder konnten gerettet werden, drei Kälber kamen in den Flammen um. Landwirte aus der Umgebung halfen, die Rinder zu einem leerstehenden Stall zu bringen. Dort sind sie jetzt "bestens versorgt".