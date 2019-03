Mit 22. März verlässt Augenarzt Heimo Kölli Bad Radkersburg. Und obendrei wandert die Planstelle ab ins neue Ärztezentrum nach Mureck. Für die Kurstadt ein herber Verlust, eine Lösung ist in Arbeit.

Augenarzt Heimo Kölli ordiniert noch bis 22. März in der Bad Radkersburger Langgasse © Katharina Siuka

Wie berichtet, verlässt Augenarzt Heimo Kölli, der in der Langgasse ordiniert, Bad Radkersburg. Für die Kurstadt kommt es allerdings noch dicker, denn zusätzlich wandert die Planstelle nach Mureck ins neue Ärztezentrum ab. Für den Gesundheitsstandort Bad Radkersburg ein herber Schlag, der für Diskussionsbedarf in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, dem 28. Februar, sorgte.

