Im Ärztezentrum Mureck wird es ernst. Am Donnerstag nahmen die ersten Ärzte die Schlüssel entgegen. Es gibt eine Zusage für den Kinderarzt.

Allgemeinmedizinerin Sabrina Gries mit ihrem Team. Sie eröffnet eine Praxis und die „Grieslerei“ © (c) Foto De MonteAlexander De Monte

Noch ist das Ärztezentrum in Mureck (Bezirk Südoststeiermark) eine Baustelle. Dennoch kommt langsam Leben in das neue Versorgungszentrum. Die ersten Ärzte – Ralph Maderthaner (Radiologe), Michael May (Orthopäde) und Sabrina Gries (Allgemeinmedizinerin) – haben gestern die Schlüssel zu ihren Ordinationen bekommen. „In den nächsten Monaten werden sukzessive Ärzte einziehen“, sagt Bürgermeister Anton Vukan (SP). Und sie werden nach und nach aufsperren. Rund um den Sommer soll das Ärztezentrum dann offiziell eröffnet werden.