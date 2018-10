Facebook

Am Fahrzeug entstand Totalschaden © FF Auersbach

Zwei Südoststeirer waren am Mittwoch in der Früh in einem Pkw auf der L225 von Wetzelsdorf Richtung Feldbach unterwegs. Kurz vor sechs Uhr kam das Fahrzeug aus bisher noch ungeklärter Ursache in der Kurve nach der Schloss-Siedlung rechts von der Fahrbahn ab.

Der Pkw stürzte über die dort rund drei Meter hohe Böschung in einen Acker und überschlug sich mehrmals, ehe er zum Stillstand kam. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vom Notarzt erstversorgt.

Ins LKH Feldbach eingeliefert

Mitglieder der Feuerwehr Auersbach, die mit zwei Fahrzeugen unter der Einsatzleitung von Philipp Huber alarmiert worden waren, unterstützten die Rettungskräfte mit Tragehilfe, um die Verletzten über die Böschung zu den Rettungsfahrzeugen zu bringen. Die beiden Männer wurden vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Feldbach gebracht.

Straße gesperrt

Für die Zeit der Versorgung und Rettung der Verletzten wurde die L 225 rund 25 Minuten komplett gesperrt. Die Feuerwehrkräfte bargen das Unfallauto, an dem Totalschaden entstanden war, aus dem Acker und stellten es gesichert auf. Es wurde auch vorgesorgt, dass eventuell ausfließende Betriebsmittel aufgefangen werden und entsprechende Bindemittel aufgestreut.

