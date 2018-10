Er fühlte sich ausgenutzt"Pech" mit Frauen führte zu Gewaltausbruch

Ein Mann ließ eine Frau, die er über das Internet kennengelernt hatte, bei sich wohnen. Nächtens war sie ohne sein Wissen in Dating-Portalen unterwegs und hatte Kontakt zu anderen Männern. Der Mann fühlte sich hintergangen, schlug zu und verletzte die Frau.

Um häusliche Gewalt und Körperverletzung ging es vor dem Bezirksgericht © Helmut Steiner

Eine gebrochene Nase, Hämatome, Prellungen am Becken, an der Wirbelsäule, an Ober- und Unterarmen – das Resultat einer Auseinandersetzung, das den Mann vor das Bezirksgericht Feldbach gebracht hat. Das Opfer: seine Lebensgefährtin. Wobei die Bezeichnung etwas hoch gegriffen ist. Die Frau – kennengelernt hat er sie übers Internet – war nämlich erst rund zwei Wochen mit ihm liiert.

