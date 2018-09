Facebook

Ernst Ranftl mit einem seiner insgesamt 28 Schottischen Hochlandrinder © Julia Rauchenberger

Die Sonne scheint auf das saftige Grün auf dem Hang in Weinberg. Rund ein Dutzend mächtiger Tiere grast dort. Es sind die Schottischen Hochlandrinder von Ernst Ranftl. 28 der Tiere hat er insgesamt – aufgeteilt auf drei Weiden. Dazu kommen ebensoviele Kärntner Brillenschafe. Seit 1995 hat Ranftl die Hochlandrinder. Vorher hatte er Fleckvieh. Seit 2015 ist das Fleisch der Tiere offiziell bio. „Die Haltungsweise war eigentlich immer bio. Die Tiere bekommen, was auf der Weide wächst, Heu und Grassilage“, betont Ranftl. Nachdem der Betrieb die Schweinehaltung aufgegeben hat und einer zweijährigen Umstellungsphase ist er offiziell bio.

Geschlachtet wird am Hof

Das Besondere im Bio-Betrieb Ranftl ist, dass direkt am Hof geschlachtet wird. Das ermöglicht der hofeigene Schlacht- und Verarbeitungsraum. Und Ranftl ist gelernter Fleischer und Fleischermeister, der auch noch bei der Firma Turza in Ilz tätig ist. Vermarktet wird das Fleisch direkt – ab Hof, auf ausgewählten Bauernmärkten und übers Internet.

Seit Dezember 2017 ist Ranftl nämlich bei der Plattform „nahgenuss.at“ dabei. Sie bringt Bauern und Konsumenten zusammen. „Bio-Fleisch per Mausklick“, wie es Micha Beiglböck, kurz und bündig zusammenfasst. Er und sein Bruder Lukas haben die Plattform vor rund zweieinhalb Jahren aus der Taufe gehoben (siehe Infobox). Was mit Bio-Schweinefleisch begann, wurde um Rind, Lamm und Geflügel erweitert. „Es ist gut gewachsen. Interessant ist, dass der Postversand gut angenommen wird“, betont Micha Beiglböck. In Kühlboxen verpackt und am Nachmittag abgeholt, ist das Fleisch am nächsten Tag beim Kunden.

Fakten zu Nahgenuss Früher war es üblich, bei der Schlachtung eines Tieres das Fleisch mit Nachbarn oder in der Verwandtschaft zu teilen.

Micha und Lukas Beiglböck haben die Idee, wieder ganze Tiere zu teilen, mit ihrer Plattform nahgenuss.at ins Internetzeitalter übersetzt. Erst wenn das ganze Tier verkauft ist, wird es geschlachtet und verarbeitet, die Kunden bekommen dann ihren Anteil als küchenfertiges Fleischpaket.

Die Abholung ist persönlich ab Hof möglich, läuft meist aber über einen österreichweiten Kühlversand mit wiederverwertbaren Kühlboxen.

Infos: www.nahgenuss.at

Der 14-jährige Sohn Raphael hilft fleißig mit, bei den Lämmern hat er alles fest im Griff Foto © KK

Drei Jahre alt werden die Rinder, fünf bis zwölf Monate die Lämmer, ehe sie geschlachtet werden. Dass das stressfrei erfolgt, ist Ernst Ranftl besonders wichtig. Er weiß, der Stress für die Tiere beginnt bei Aufladen und Einsperren . Weideschlachtung ist noch nicht erlaubt, aber in Oberösterreich läuft ein Pilotprojekt. „Das wird ein Thema“, ist Ranftl sicher. „Bei uns wären viele interessiert“, weiß Beiglböck.

30 Prozent per Internet vermarktet

Gut 30 Prozent des Fleisches vermarktet Ranftl schon per Internet. Er beliefert nur Privatkunden. „Ich schaue, dass einiges an Bestellungen da ist, ehe ich schlachte. Den Rest kann ich so verkaufen.“ Denn vermarktet wird das ganze Tier. Die weiteste Reise eines seiner Fleischpakete ging nach Mailand. „Durch Zufall. Die Tochter eines nahgenuss-Kunden lebt nämlich in Italien“, erzählt Ranftl. Es kommen auch Kunden von weiter her auf den Hof. „Etwa ein Paar aus Wien. Es hat einen Ausflug in die Region gemacht und sich bei uns angeschaut, wo das Fleisch herkommt, wie die Tiere gehalten werden und leben.“

Das gehört auch zur Idee. Aber Beiglböck ist es lieber, wenn die Zustellung per Versand erfolgt und wenig Kilometer anfallen. Schließlich geht es um bio – nicht nur bei der Haltung der Tiere.

