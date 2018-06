Das Unwetter in Gnas zog auch das Freibad schwer in Mitleidenschaft. Schlamm gelangte ins Schwimmbecken. Es wird derzeit von der Feuerwehr ausgepumpt.

Die Feuerwehr pumpt die braune Brühe ab © Feuerwehr/Karner

Das Freibad in Gnas wird von einem Damm geschützt. Aber die Wassermassen, die am Donnerstagabend binnen kurzer Zeit über Gnas niedergingen, waren zu groß. Das Freibad wurde von Schlammmassen vermurt und muss nun leergepumpt werden. "Das waren 50 Liter pro Quadratmeter in binnen Kurzem - das war zuviel", berichtet Bürgermeister Gerhard Meixner. Er sorgte umgehend dafür, dass die Umwälzpumpen im Bad abgeschaltet werden, damit die Technik nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.

