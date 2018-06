Facebook

Maria Eder, Bürgermeister und Vertreter der fünf Gemeinden der Netzwerk GmbH mit Stoffsackerln © Helmut Steiner

Schritt für Schritt soll die Region von Riegersburg bis St. Anna am Aigen „plastiksackerlfrei“ werden. Das ist das jüngste Vorhaben der Klima- und Energiemodellregion „Netzwerk Südost GmbH“. Seit acht Jahren arbeiten die fünf Gemeinden Fehring, Kapfenstein, Riegersburg, St. Anna/A. und Unterlamm für nachhaltiges Bewusstsein. Gemeinsam wurden erneuerbare Energieträger ausgebaut und der Umstieg auf umweltfreundliche Mobilität gefördert. Nun will man Plastiksackerl in großem Stil einsparen.

